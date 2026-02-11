"आपने भारत माता को बेच दिया", अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी - RAHUL GANDHI SLAMS CENTRE
Published : February 11, 2026 at 6:51 PM IST
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया. लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, असल में आपने ने भारत माता को बेच दिया है. लोकसभा में बोलते हुए, गांधी ने कहा कि सरकार ने खुद माना है कि दुनिया एक वैश्विक तूफान का सामना कर रही है, जिसमें एक सुपरपावर का दौर खत्म हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहे हैं, और ऊर्जा और वित्त का हथियारीकरण हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सच्चाई को पहचानने के बावजूद, सरकार ने अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणाली को इस तरह से हथियार बनाने की इजाजत दी है जिससे भारत पर असर पड़ रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि, जब अमेरिका कहता है कि भारत किसी खास देश से तेल नहीं खरीद सकता, तो इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बाहर से तय किया जा रहा है कि एनर्जी को ही हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है. राहुल गांधी ने इस पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, क्या सरकार को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए. टैरिफ पर चिंता जताते हुए, गांधी ने कहा कि एवरेज टैरिफ लगभग 3 फीसदी से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है, जो छह गुना बढ़ोतरी है. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि भारत में अमेरिकी आयात 46 बिलियन डॉलर से बढ़कर 146 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है. राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया. तो ट्रेड डील पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संसद से लेकर संसद के बाहर तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.
