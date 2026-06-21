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योग: भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर कैसे बना? - THE BIGGEST SOFT POWER OF INDIA

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योग: भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर कैसे बना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 8:10 PM IST

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न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोग योग कर रहे हैं. पेरिस हो या  लंदन... टोक्यो हो या दुबई और सिडनी.. पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है. लेकिन सवाल है कि हजारों साल पहले भारत में जन्मी ये परंपरा पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची? क्या योग सिर्फ स्वास्थ्य का साधन है या फिर ये भारत का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर हथियार बन चुका है?

योग का 5000 साल का इतिहास

योग दुनिया को भारत की ऋषि परंपरा की अनमोल देन है. यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन साधने और आत्म-ज्ञान का प्राचीन विज्ञान है. शिव को आदि योगी या आदि गुरु माना जाता है. करीब 2700 ईसा पूर्व सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से मिले मुहरों और जीवाश्म अवशेषों में योग मुद्राओं के प्रमाण मिलते हैं, जो बताते हैं कि योग का चलन 5000 साल पहले से था. सर्वप्रथम वेदों में योग का मिलता है. ऋग्वेद में योग के बिना यज्ञकर्म के सिद्ध न होने की बात कही गई है. इसके साथ साथ उपनिषदों, महाभारत और भगवद्गीता में योग पर व्यापक चर्चा हुई. भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने योग की इस परंपरा को आगे बढ़ाया.  

करीब 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि योग के 195 सूत्रों संकलित कर उन्हें व्यवस्थित रूप दिया. इसके बाद हठ योग का विकास हुआ, जिसमें शारीरिक आसनों और प्राणायाम पर अधिक जोर दिया गया.  

गुरुओं ने योग को विश्वभर में फैलाया 

तन और मन के बीच तारतम्य बैठाने की ये अद्भुत ज्ञान परंपरा गुरुओं, योगियों और सनातन धर्म के ऋषियों के जरिए पूरी दुनिया में फैली. अमेरिका के शिकागों में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ने पश्चिमी दुनिया में योग और वेदांत दर्शन का द्वार खोला. उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया. परमहंस योगानंद ने अमेरिका में क्रिया योग को लोकप्रिय बनाया तो बीकेएस अयंगर ने ने योग के शारीरिक आसनों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और दुनिया भर में अयंगर योग के रूप में स्थापित किया. आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए श्री श्री रविशंकर ने योग और ध्यान को जन-जन तक पहुंचाया. वहीं, स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग को भारत के हर घर तक पहुंचाया और इसे व्यावसायिक स्वरूप दिया.  

योग को वैश्विक मान्यता

गुरुओं ने दुनिया को योग का दर्शन कराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के जरिए दुनिया को एक सूत्र में पिरोने की सफल कोशिश की. 27 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा. भारत के इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला. यह UN इतिहास के सबसे तेजी से स्वीकार किए गए प्रस्तावों में से एक था. अगले साल 2015 में 21 जून को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. अब तक लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस बार 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर मनाया गया और इस साल की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग. यहां सवाल उठता है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है. दरअसल, 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है. यह ग्रीष्म संक्रांति का प्रतीक है और इस दिन का भारतीय परंपरा में भी विशेष महत्व है.  

आधुनिक युग में योग का भविष्य

अब सवाल उठता है कि AI के दौर में योग का क्या भविष्य है? वर्तमान समय में जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बदल रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ऐसे में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग की आवश्यकता और बढ़ सकती है.  

तेज रफ्तार जीवन, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल दुनिया के दबाव के कारण तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में योग केवल फिटनेस का नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवनशैली प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण साधन बनेगा. यानी भविष्य AI का हो सकता है, लेकिन संतुलित और स्वस्थ जीवन की तलाश में दुनिया को योग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा पड़ सकती है.

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोग योग कर रहे हैं. पेरिस हो या  लंदन... टोक्यो हो या दुबई और सिडनी.. पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है. लेकिन सवाल है कि हजारों साल पहले भारत में जन्मी ये परंपरा पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची? क्या योग सिर्फ स्वास्थ्य का साधन है या फिर ये भारत का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर हथियार बन चुका है?

योग का 5000 साल का इतिहास

योग दुनिया को भारत की ऋषि परंपरा की अनमोल देन है. यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन साधने और आत्म-ज्ञान का प्राचीन विज्ञान है. शिव को आदि योगी या आदि गुरु माना जाता है. करीब 2700 ईसा पूर्व सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से मिले मुहरों और जीवाश्म अवशेषों में योग मुद्राओं के प्रमाण मिलते हैं, जो बताते हैं कि योग का चलन 5000 साल पहले से था. सर्वप्रथम वेदों में योग का मिलता है. ऋग्वेद में योग के बिना यज्ञकर्म के सिद्ध न होने की बात कही गई है. इसके साथ साथ उपनिषदों, महाभारत और भगवद्गीता में योग पर व्यापक चर्चा हुई. भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने योग की इस परंपरा को आगे बढ़ाया.  

करीब 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि योग के 195 सूत्रों संकलित कर उन्हें व्यवस्थित रूप दिया. इसके बाद हठ योग का विकास हुआ, जिसमें शारीरिक आसनों और प्राणायाम पर अधिक जोर दिया गया.  

गुरुओं ने योग को विश्वभर में फैलाया 

तन और मन के बीच तारतम्य बैठाने की ये अद्भुत ज्ञान परंपरा गुरुओं, योगियों और सनातन धर्म के ऋषियों के जरिए पूरी दुनिया में फैली. अमेरिका के शिकागों में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ने पश्चिमी दुनिया में योग और वेदांत दर्शन का द्वार खोला. उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया. परमहंस योगानंद ने अमेरिका में क्रिया योग को लोकप्रिय बनाया तो बीकेएस अयंगर ने ने योग के शारीरिक आसनों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और दुनिया भर में अयंगर योग के रूप में स्थापित किया. आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए श्री श्री रविशंकर ने योग और ध्यान को जन-जन तक पहुंचाया. वहीं, स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग को भारत के हर घर तक पहुंचाया और इसे व्यावसायिक स्वरूप दिया.  

योग को वैश्विक मान्यता

गुरुओं ने दुनिया को योग का दर्शन कराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के जरिए दुनिया को एक सूत्र में पिरोने की सफल कोशिश की. 27 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा. भारत के इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला. यह UN इतिहास के सबसे तेजी से स्वीकार किए गए प्रस्तावों में से एक था. अगले साल 2015 में 21 जून को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. अब तक लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस बार 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर मनाया गया और इस साल की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग. यहां सवाल उठता है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है. दरअसल, 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है. यह ग्रीष्म संक्रांति का प्रतीक है और इस दिन का भारतीय परंपरा में भी विशेष महत्व है.  

आधुनिक युग में योग का भविष्य

अब सवाल उठता है कि AI के दौर में योग का क्या भविष्य है? वर्तमान समय में जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बदल रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ऐसे में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग की आवश्यकता और बढ़ सकती है.  

तेज रफ्तार जीवन, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल दुनिया के दबाव के कारण तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में योग केवल फिटनेस का नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवनशैली प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण साधन बनेगा. यानी भविष्य AI का हो सकता है, लेकिन संतुलित और स्वस्थ जीवन की तलाश में दुनिया को योग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा पड़ सकती है.

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