मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने ‘योग AI कोच’ नामक एक अनोखा सिस्टम विकसित किया है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग तकनीक की मदद से योग मुद्राओं का रियल टाइम विश्लेषण करता है. लगभग 2.8 लाख तस्वीरों पर प्रशिक्षित यह मॉडल अब तक 104 योग आसनों की पहचान कर सकता है. खास बात यह है कि यह हाथ, पैर और शरीर के कोणों में एक डिग्री तक की त्रुटि भी पकड़ लेता है और तुरंत सुधार की सलाह देता है. योग प्रशिक्षकों और योगाभ्यास करने वालों का मानना है कि यह तकनीक सही तरीके से योग सीखने में मददगार साबित होगी. भविष्य में इसे जिम और फिटनेस प्रशिक्षण में भी इस्तेमाल करने की योजना है.