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नए ‘योग AI कोच’ की एंट्री, सूर्य नमस्कार समेत 104 योग मुद्राओं का रियल टाइम में करता है सटीक विश्लेषण - YOGA AI COACH

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YOGA AI COACH DEVELOPED IN INDORE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 2:04 PM IST

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मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने ‘योग AI कोच’ नामक एक अनोखा सिस्टम विकसित किया है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग तकनीक की मदद से योग मुद्राओं का रियल टाइम विश्लेषण करता है. लगभग 2.8 लाख तस्वीरों पर प्रशिक्षित यह मॉडल अब तक 104 योग आसनों की पहचान कर सकता है. खास बात यह है कि यह हाथ, पैर और शरीर के कोणों में एक डिग्री तक की त्रुटि भी पकड़ लेता है और तुरंत सुधार की सलाह देता है. योग प्रशिक्षकों और योगाभ्यास करने वालों का मानना है कि यह तकनीक सही तरीके से योग सीखने में मददगार साबित होगी. भविष्य में इसे जिम और फिटनेस प्रशिक्षण में भी इस्तेमाल करने की योजना है.

मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने ‘योग AI कोच’ नामक एक अनोखा सिस्टम विकसित किया है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग तकनीक की मदद से योग मुद्राओं का रियल टाइम विश्लेषण करता है. लगभग 2.8 लाख तस्वीरों पर प्रशिक्षित यह मॉडल अब तक 104 योग आसनों की पहचान कर सकता है. खास बात यह है कि यह हाथ, पैर और शरीर के कोणों में एक डिग्री तक की त्रुटि भी पकड़ लेता है और तुरंत सुधार की सलाह देता है. योग प्रशिक्षकों और योगाभ्यास करने वालों का मानना है कि यह तकनीक सही तरीके से योग सीखने में मददगार साबित होगी. भविष्य में इसे जिम और फिटनेस प्रशिक्षण में भी इस्तेमाल करने की योजना है.

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