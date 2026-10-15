'हां, हम भारत में रिजीम चेंज की लड़ाई लड़ रहे', भड़की भाजपा, बोली, 'असली मकसद अब आया सामने'

आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा के एक बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. भाजपा ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. नेहा ने बांग्लादेश के आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा था कि वहां के "जेन जी" की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा. उन्होंने कहा कि हम भी उनसे "प्रेरणा" ले रहे हैं. उनके इस बयान का भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है. यहां तक कि कांग्रेस, सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने भी सीधे तौर पर नेहा बोरा का समर्थन नहीं किया. भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, "बात साफ है. बांग्लादेश में क्या हुआ ? इस्लामवादियों के एक समूह ने भीड़ और अराजकता का फायदा उठाकर पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की. उनका मकसद सत्ता परिवर्तन था. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी, जो लोकतांत्रिक तरीकों से अपने परिवार को सत्ता में लाने में नाकाम रहे, वे और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भारत में लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं."