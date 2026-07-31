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दिल्ली में सिकुड़ रही यमुना, 68% पाट और एक-तिहाई फ्लडप्लेन गायब; वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी! - YAMUNA SHRINKING

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YAMUNA RIVER SHRINKING IN DELHI RESEARCH (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 5:31 PM IST

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राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा माने जाने वाली यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय और IISER भोपाल के एक हालिया शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 200 सालों में दिल्ली के भीतर यमुना का पाट करीब 68 प्रतिशत तक सिकुड़ गया है और इसके बाढ़ वाले मैदानों का एक-तिहाई हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है.

बैराज, तटबंधों के निर्माण और बढ़ते शहरीकरण व अवैध कब्जों के कारण नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, फ्लडप्लेन खत्म होने से न केवल भूजल रिचार्ज की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि जैव-विविधता को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. देश में फ्लडप्लेन संरक्षण के लिए कड़े कानूनों की कमी के बीच यह एक बड़ी चेतावनी है.

राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा माने जाने वाली यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय और IISER भोपाल के एक हालिया शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 200 सालों में दिल्ली के भीतर यमुना का पाट करीब 68 प्रतिशत तक सिकुड़ गया है और इसके बाढ़ वाले मैदानों का एक-तिहाई हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है.

बैराज, तटबंधों के निर्माण और बढ़ते शहरीकरण व अवैध कब्जों के कारण नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, फ्लडप्लेन खत्म होने से न केवल भूजल रिचार्ज की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि जैव-विविधता को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. देश में फ्लडप्लेन संरक्षण के लिए कड़े कानूनों की कमी के बीच यह एक बड़ी चेतावनी है.

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