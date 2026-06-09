यमुना सफाई पर अमित शाह का मेगा प्लान, 2027 तक लगेंगे 59 नए STP - YAMUNA RIVER
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Published : June 9, 2026 at 8:32 PM IST
दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 तक यमुना की तस्वीर बदलने का लक्ष्य तय करते हुए राजधानी में 59 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाने की योजना की समीक्षा की है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना ट्रीटमेंट का कोई भी गंदा पानी यमुना में न पहुंचे. इसके लिए हर 20 दिन में प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही पुराने सीवर नेटवर्क और पाइपलाइनों को भी अपग्रेड किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस मिशन से यमुना में गिरने वाले प्रदूषित पानी में भारी कमी आएगी और नदी के पुनर्जीवन को नई गति मिलेगी.
दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 तक यमुना की तस्वीर बदलने का लक्ष्य तय करते हुए राजधानी में 59 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाने की योजना की समीक्षा की है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना ट्रीटमेंट का कोई भी गंदा पानी यमुना में न पहुंचे. इसके लिए हर 20 दिन में प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही पुराने सीवर नेटवर्क और पाइपलाइनों को भी अपग्रेड किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस मिशन से यमुना में गिरने वाले प्रदूषित पानी में भारी कमी आएगी और नदी के पुनर्जीवन को नई गति मिलेगी.