यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की कार्रवाई, 450 करोड़ की जमीन से हटाया अवैध अतिक्रमण - YAMUNA AUTHORITY BULLDOZER ACTION
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Published : July 11, 2026 at 4:11 PM IST
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने अवैध निर्माण और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने अलीगढ़ के टप्पल और मरोरगढ़ी इलाके में भू-माफियाओं और अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है. इस महाध्वस्तीकरण अभियान में करीब 450 करोड़ रुपये की सरकारी और बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है. यहां बिना किसी अनुमति और ले-आउट पास कराए, अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं. प्राधिकरण ने साफ संदेश दे दिया है कि एक्सप्रेसवे के डूब क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने अवैध निर्माण और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने अलीगढ़ के टप्पल और मरोरगढ़ी इलाके में भू-माफियाओं और अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है. इस महाध्वस्तीकरण अभियान में करीब 450 करोड़ रुपये की सरकारी और बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है. यहां बिना किसी अनुमति और ले-आउट पास कराए, अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं. प्राधिकरण ने साफ संदेश दे दिया है कि एक्सप्रेसवे के डूब क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.