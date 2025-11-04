बिहार विधानसभा चुनाव में 'यदमुल्ला' की एंट्री, निरहुआ का खेसारी लाल यादव पर पलटवार - YADMULLAH JIBE IN BIHAR ELECTION
Published : November 4, 2025 at 10:58 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले 'यदमुल्ला' की एंट्री हुई है.. भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहकर उनपर हमला किया है. निरहुआ का ये बयान खेसारी लाल यादव के उस बयान के जवाब में आया है.. जिसमें उन्होंने बिहार में एनडीए के शासन में हुए विकास के काम पर सवाल खड़ा करते हुए आरजेडी के कथित जंगल राज का बचाव किया. खेसारी लाल यादव नहीं नहीं रुके उन्होंने जंगल राज के सवाल पर राममंदिर को भी कठघरे में खड़ा कर दिया. इस पर निरहुआ भड़क उठे. बिहार में जंगलराज बनाम विकास की लड़ाई अब यदमुल्ला तक पहुंच गई है. इस पर अभी और भी बयानबाजी होगी.. इससे इनकार नहीं किया जा सकता
