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BRICS समिट के लिए भारत आएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, गलवान के बाद पहली बार PM मोदी से होगी द्विपक्षीय बातचीत

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भारत आएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 11:14 PM IST

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही भारत आएंगे. चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है. इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि जून 2020 में हुई हिंसक गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है.

12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इस महासम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 11 देशों के नेता शामिल होंगे. इस बार BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है. हाल ही में NSA अजित डोभाल के चीन दौरे, भारत-चीन व्यापार घाटे को कम करने की रणनीति और BRICS में ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने के भारत के एजेंडे को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही भारत आएंगे. चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है. इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि जून 2020 में हुई हिंसक गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है.

12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इस महासम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 11 देशों के नेता शामिल होंगे. इस बार BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है. हाल ही में NSA अजित डोभाल के चीन दौरे, भारत-चीन व्यापार घाटे को कम करने की रणनीति और BRICS में ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने के भारत के एजेंडे को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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XI JINPING INDIA VISIT

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