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7 साल बाद भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, गलवान विवाद के बाद आज पहली बार PM मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता

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PM MODI AND XI JINPING BILATERAL MEETING (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 2:33 PM IST

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 साल बाद भारत पहुंच गए हैं. नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया. इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि 2020 की गलवान झड़प के बाद आज शाम पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सीमा विवाद सुलझाने और 155 अरब डॉलर के मौजूदा व्यापार में बेहतर संतुलन बनाने पर जोर दिया जा सकता है. क्या BRICS के इस बड़े मंच से दिल्ली और बीजिंग के बीच सालों से जमी बर्फ पिघलेगी?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 साल बाद भारत पहुंच गए हैं. नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया. इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि 2020 की गलवान झड़प के बाद आज शाम पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सीमा विवाद सुलझाने और 155 अरब डॉलर के मौजूदा व्यापार में बेहतर संतुलन बनाने पर जोर दिया जा सकता है. क्या BRICS के इस बड़े मंच से दिल्ली और बीजिंग के बीच सालों से जमी बर्फ पिघलेगी?

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XI JINPING IN INDIA

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