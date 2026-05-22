रेसलर विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत , WFI को लगाई फटकार - DELHI HIGH COURT ON WFI
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Published : May 22, 2026 at 8:50 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने के लिए महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को विनेश फोगाट की वापसी का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि 30 और 31 मई को एशियन गेम्स के लिए होने वाले ट्रायल में विनेश फोगाट को अनुमति मिले. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या खेलों में मां बनना किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. देश में मां बनने पर तो जश्न मनाया जाता है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पहले से चल रही उस परंपरा में बदलाव पर भी एतराज जताया, जिसमें किसी मशहूर एथलीट को उसे योग्यता की चिंताओं को दरकिनार कर खेलने की अनुमति दी जाती थी. कोर्ट ने कहा कि पहले के सर्कुलर में बदलाव काफी कुछ कहता है. आप इस तरह भारतीय कुश्ती संघ को मत चलाइए. ये खेल के हित में नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने के लिए महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को विनेश फोगाट की वापसी का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि 30 और 31 मई को एशियन गेम्स के लिए होने वाले ट्रायल में विनेश फोगाट को अनुमति मिले. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या खेलों में मां बनना किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. देश में मां बनने पर तो जश्न मनाया जाता है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पहले से चल रही उस परंपरा में बदलाव पर भी एतराज जताया, जिसमें किसी मशहूर एथलीट को उसे योग्यता की चिंताओं को दरकिनार कर खेलने की अनुमति दी जाती थी. कोर्ट ने कहा कि पहले के सर्कुलर में बदलाव काफी कुछ कहता है. आप इस तरह भारतीय कुश्ती संघ को मत चलाइए. ये खेल के हित में नहीं है.