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'वाह, ताज!' अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट ने ताजमहल का किया दीदार - MARCO RUBIO AGRA VISIT

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मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट ने ताजमहल का किया दीदार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 8:30 PM IST

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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो भारत दौरे पर हैं, अपनी पत्नी जेनेट रूबियो और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मशहूर ताजमहल देखने गए। दुनिया के सात अजूबों में से एक इस स्मारक को देखकर वे दंग रह गए. काले सूट पहने रूबियो और ग्रे गाउन पहने जेनेट ने इस स्मारक की खूब तारीफ़ की. सुबह से ही पड़ रही गर्मी के कारण, दोनों ने ताजमहल के पूरे दौरे के दौरान धूप का चश्मा (सनग्लासेस) पहने रखा। इस जोड़े के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी थे। उन्होंने अपने टूरिस्ट गाइड नितिन सिंह से मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, ताजमहल के निर्माण, इसकी वास्तुकला में जड़े कीमती पत्थरों और कई अन्य विषयों पर बातचीत की. इसके अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्री और उनकी पत्नी ने 'डायना बेंच' पर बैठकर तस्वीरें भी खिंचवाईं. राजदूत सर्जियो गोर ने भी विदेश मंत्री और उनकी पत्नी के बगल में बैठकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस मौके के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो भारत दौरे पर हैं, अपनी पत्नी जेनेट रूबियो और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मशहूर ताजमहल देखने गए। दुनिया के सात अजूबों में से एक इस स्मारक को देखकर वे दंग रह गए. काले सूट पहने रूबियो और ग्रे गाउन पहने जेनेट ने इस स्मारक की खूब तारीफ़ की. सुबह से ही पड़ रही गर्मी के कारण, दोनों ने ताजमहल के पूरे दौरे के दौरान धूप का चश्मा (सनग्लासेस) पहने रखा। इस जोड़े के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी थे। उन्होंने अपने टूरिस्ट गाइड नितिन सिंह से मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, ताजमहल के निर्माण, इसकी वास्तुकला में जड़े कीमती पत्थरों और कई अन्य विषयों पर बातचीत की. इसके अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्री और उनकी पत्नी ने 'डायना बेंच' पर बैठकर तस्वीरें भी खिंचवाईं. राजदूत सर्जियो गोर ने भी विदेश मंत्री और उनकी पत्नी के बगल में बैठकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस मौके के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

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