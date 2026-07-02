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अहमदाबाद विमान हादसा: पीड़ित लोग एक साल बाद भी नहीं भूले वो खौफनाक पल, ग्राउंड जीरो से EXCLUSIVE रिपोर्ट - VICTIMS OF PLANE CRASH

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अहमदाबाद विमान हादसा: एक साल बाद भी जख्म हरे हैं (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 4:22 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 4:27 PM IST

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गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अहमदाबाद के मेघानीनगर में समय जैसे 12 जून 2025 पर ही ठहर गया है. यहां कुछ लोग आज भी हर उड़ते विमान के साथ उस दिन याद कर सिहर उठते हैं. कुछ घरों में अब भी एक कुर्सी खाली रखी जाती है. कुछ मांएं आज भी अपने बच्चों का इंतजार करती हैं और कुछ जख्म ऐसे हैं जो शरीर पर नहीं, रूह पर लगे हैं.

उस दिन कई परिवारों ने  किसी ना किसी अपने को खोया था. किसी ने बेटा खोया, किसी ने बेटी... किसी ने मां तो किसी ने जीवनसाथी. इस हादसे में सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बिखरी थीं, बल्कि पहचान भी बिखर गई थी. हालात इतने भयावह थे कि शवों की पहचान तुरंत संभव नहीं थी और यहीं से शुरू हुई फोरेंसिक टीमों की सबसे कठिन लड़ाई. हादसे के निशान आज भी मिटे नहीं हैं. ये जली हुई गाड़ियां, ये काली दीवारें और ये खामोशी, आज भी उस दिन की गवाही देती हैं. ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत के न्यूज एडिटर बिलाल भट्ट की EXCLUSIVE रिपोर्ट

गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अहमदाबाद के मेघानीनगर में समय जैसे 12 जून 2025 पर ही ठहर गया है. यहां कुछ लोग आज भी हर उड़ते विमान के साथ उस दिन याद कर सिहर उठते हैं. कुछ घरों में अब भी एक कुर्सी खाली रखी जाती है. कुछ मांएं आज भी अपने बच्चों का इंतजार करती हैं और कुछ जख्म ऐसे हैं जो शरीर पर नहीं, रूह पर लगे हैं.

उस दिन कई परिवारों ने  किसी ना किसी अपने को खोया था. किसी ने बेटा खोया, किसी ने बेटी... किसी ने मां तो किसी ने जीवनसाथी. इस हादसे में सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बिखरी थीं, बल्कि पहचान भी बिखर गई थी. हालात इतने भयावह थे कि शवों की पहचान तुरंत संभव नहीं थी और यहीं से शुरू हुई फोरेंसिक टीमों की सबसे कठिन लड़ाई. हादसे के निशान आज भी मिटे नहीं हैं. ये जली हुई गाड़ियां, ये काली दीवारें और ये खामोशी, आज भी उस दिन की गवाही देती हैं. ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत के न्यूज एडिटर बिलाल भट्ट की EXCLUSIVE रिपोर्ट

Last Updated : July 2, 2026 at 4:27 PM IST

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