अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है. भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि इस क्षेत्र से शांति, स्थिरता और नौवहन की आजादी बहाल होगी. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे मध्य पूर्व में स्थिरता और युद्ध समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इसे नामांकन में सफलता का अधिकार दिया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को जल्द ही जोर दिया. 19 जून को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित हस्ताक्षर के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.