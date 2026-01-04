वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पकड़े जाने पर दुनियाभर के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. संयुक्त राष्ट्र ने भी वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इससे बेहद खतरनाक मिसाल कायम हो रही है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से बात की, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी मांग का समर्थन किया. मैक्रॉन ने कहा कि फ्रांस वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है और देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन करता है.

वहीं यूरोपीय संघ ने इस पूरे मसले पर संयम बरतने की अपील की है. विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि ये समूह हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और इस बात को दोहराता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए.

रूस और चीन ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की. मॉस्को ने वाशिंगटन से एक संप्रभु देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को फौरन रिहा करने और बातचीत करने की अपील की है. जबकि बीजिंग ने हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले वर्चस्ववादी नजरिया करार दिया. ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने इन घटनाओं को निंदा की और कहा कि यह वेनेजुएला की संप्रभुता पर अब तक का सबसे गंभीर प्रहार है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक बेहद खतरनाक उदाहरण है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि उनका देश इस अमेरिकी कार्रवाई में शामिल नहीं था और वह राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में और जानकारी लेंगे. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए. लेकिन पहले तथ्यों को स्पष्ट करना जरूरी है.जबकि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने तनाव कम करने और जिम्मेदारीपूर्ण रवैये की अपील करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए.

ईरान ने विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि देशों को बाहर से बदलाव थोपने के प्रयासों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए. इस बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने इस घटनाक्रम का समर्थन किया.