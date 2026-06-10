कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। स्विस दवा कंपनी रोश ने भारत में दुनिया की पहली सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी टेसेंट्रिक SC (Atezolizumab) लॉन्च की है. यह दवा खासतौर पर एडवांस्ड और मेटास्टैटिक नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) के मरीजों के लिए है . इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां पारंपरिक इंट्रावीनस इम्यूनोथेरेपी में कई घंटे लगते थे, वहीं यह उपचार सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो जाता है. इससे इलाज का समय करीब 80 प्रतिशत तक कम हो जाएगा और अस्पतालों पर भी बोझ घटेगा. DCGI पहले ही इस दवा को मंजूरी दे चुका है. हालांकि यह कैंसर का स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन यह रोग की प्रगति को धीमा कर मरीजों की जीवन गुणवत्ता और सर्वाइवल बेहतर बनाने में मदद करती है.