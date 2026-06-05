विश्व पर्यावरण दिवस: हाथियों ने सूंड से किया पौधारोपण, 60 से अधिक लगाए पौधे - PLANTATION BY ELEPHANT
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Published : June 5, 2026 at 6:56 PM IST
जयपुर: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आमेर स्थित हाथी गांव में अनूठा पर्यावरण दिवस मनाया गया. हाथी गांव में हाथियों ने अपनी सूंड से पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. हाथी गांव परिसर में हाथियों ने करीब 60 से अधिक पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया. हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि हथिनी चन्दा, पुष्पा और हाथी बाबू ने अपनी सूंड से पौधे लगाकर लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया. हाथी गांव परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 60 से अधिक पौधे लगाए गए. विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राएं, हाथी मालिक, महावत और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए. हाथी केवल वन्यजीव ही नहीं बल्कि प्रकृति के महत्वपूर्ण साथी भी हैं. उनके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना अधिक प्रभावी साबित होता है. हाथी गांव में समय-समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पौधरोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है.
जयपुर: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आमेर स्थित हाथी गांव में अनूठा पर्यावरण दिवस मनाया गया. हाथी गांव में हाथियों ने अपनी सूंड से पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. हाथी गांव परिसर में हाथियों ने करीब 60 से अधिक पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया. हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि हथिनी चन्दा, पुष्पा और हाथी बाबू ने अपनी सूंड से पौधे लगाकर लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया. हाथी गांव परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 60 से अधिक पौधे लगाए गए. विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राएं, हाथी मालिक, महावत और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए. हाथी केवल वन्यजीव ही नहीं बल्कि प्रकृति के महत्वपूर्ण साथी भी हैं. उनके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना अधिक प्रभावी साबित होता है. हाथी गांव में समय-समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पौधरोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है.