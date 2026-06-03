विश्व साइकिल दिवस पर खास: 62 साल के बोमी जागीरदार ने उम्र को दी मात, 48 साल से रोज चला रहे हैं साइकिल - WORLD BICYCLE DAY
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Published : June 3, 2026 at 8:22 PM IST
गुजरात के नवसारी निवासी 62 वर्षीय बोमी जागीरदार विश्व साइकिल दिवस पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं. वे पिछले 48 वर्षों से बिना किसी रुकावट के रोजाना साइकिल चला रहे हैं. 14 साल की उम्र में शुरू हुआ उनका साइकिलिंग सफर आज भी उसी जुनून के साथ जारी है. बोमी ने दिल्ली-मुंबई, कश्मीर-कन्याकुमारी, मनाली-लेह और नेपाल जैसी लंबी एवं चुनौतीपूर्ण यात्राएं साइकिल से पूरी की हैं. उनकी फिटनेस और संतुलन इतना शानदार है कि साथी साइकिलिस्ट उन्हें साइकिलिंग का ‘भीष्म पितामह’ कहते हैं. उन्होंने कई युवाओं को इस खेल से जोड़ा और प्रेरित किया. आज भी वे हर सुबह करीब 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं. अब उनका अगला सपना नवसारी से भूटान और थाईलैंड तक साइकिल यात्रा करने का है.
गुजरात के नवसारी निवासी 62 वर्षीय बोमी जागीरदार विश्व साइकिल दिवस पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं. वे पिछले 48 वर्षों से बिना किसी रुकावट के रोजाना साइकिल चला रहे हैं. 14 साल की उम्र में शुरू हुआ उनका साइकिलिंग सफर आज भी उसी जुनून के साथ जारी है. बोमी ने दिल्ली-मुंबई, कश्मीर-कन्याकुमारी, मनाली-लेह और नेपाल जैसी लंबी एवं चुनौतीपूर्ण यात्राएं साइकिल से पूरी की हैं. उनकी फिटनेस और संतुलन इतना शानदार है कि साथी साइकिलिस्ट उन्हें साइकिलिंग का ‘भीष्म पितामह’ कहते हैं. उन्होंने कई युवाओं को इस खेल से जोड़ा और प्रेरित किया. आज भी वे हर सुबह करीब 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं. अब उनका अगला सपना नवसारी से भूटान और थाईलैंड तक साइकिल यात्रा करने का है.