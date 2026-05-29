भारतीय महिला टीम ने टी-20 सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया. उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. चेम्सफोर्ड में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. भारत ने सात विकेट पर 188 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड आठ विकेट पर 150 रन ही बना सकी. भारत की ओर से जेमिमा रोड्रिग्स ने 69 और यास्तिका भाटिया ने 54 रन बनाए. डेब्यू मैच खेल रहीं नंदनी शर्मा ने तीन विकेट लिए. अगले महीने 12 जून से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत की यह आखिरी सीरीज है. हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभाल रहीं स्मृति मंधाना के लिए मुकाबले की शुरुआत बेहद खराब रही. इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने शुरुआती झटके देकर भारत को दबाव में ला दिया. लेकिन रोड्रिग्स और यास्तिका ने इसके बाद शानदार पलटवार किया. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारतीय टीम की कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो गई, जबकि उनकी सलामी जोड़ीदार शेफाली वर्मा भी महज दो रन बनाकर पवेलियन लौटी. जेमिमा की 40 गेंदों में 69 रन की तेजतर्रार पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा. वहीं दो साल बाद टी20 टीम में वापसी कर रहीं यास्तिका ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 40 गेंदों पर 54 रन की पारी के दौरान नौ चौके और एक छक्का लगाया. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए महज 76 गेंदों में 126 रन की साझेदारी कर भारतीय पारी को मजबूती दी. पदार्पण कर रहीं 24 वर्षीय तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. उन्होंने 16वें ओवर में एमी जोन्स को आउट करने के बाद अगली ही गेंद पर डैनी गिब्सन को पवेलियन भेज दिया. उन्होंने इसके बाद वोंग (चार) को भी चलता किया. क्रांति गौड़ ने दो विकेट झटके, जबकि श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने एक-एक विकेट लेकर इंग्लैंड पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.