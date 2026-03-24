महिलाओं ने दिल्ली सरकार के सुरक्षा बजट पर उठाए सवाल, कहा कैमरा और LED से कुछ नहीं होगा - WOMEN ON DELHI BUDGET 2026
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Published : March 24, 2026 at 8:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 27 के बजट में महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई करोड़ का प्रावधान रखा है. इसमें सरकार ने सीसीटीवी कैमरों के संचालन, रखरखाव और 50,000 नए कैमरे लगाने के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया है. इसके अलावा खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या का समाधान करने के लिए PWD की सड़कों पर सभी street lights को smart LED system से बदला जाएगा. इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. साथ ही 16 करोड़ रूपये से 11 नए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे. जो संकट में हर महिला के लिए सहारा और सुरक्षा प्रदान करेंगे. सरकार द्वारा लाए गए इन प्रावधानों पर ईटीवी भारत ने कुछ महिलाओं से बातचीत की. गीतिका ने बताया कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके का बजट पेश किया है उसे पर एक्शन होना बहुत जरूरी है. अगर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं तो वह सही से काम करने चाहिए. इसके अलावा दिल्ली सरकार को पुलिस की सर्विलांस भी बढ़ानी चाहिए. वहीं महिला सुरक्षा के लिए जारी किए गए नंबर भी सही तरीके से काम करने चाहिए ताकि किसी भी महिला को परेशानी दर्ज करने में कोई दिक्कत ना आ सके.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 27 के बजट में महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई करोड़ का प्रावधान रखा है. इसमें सरकार ने सीसीटीवी कैमरों के संचालन, रखरखाव और 50,000 नए कैमरे लगाने के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया है. इसके अलावा खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या का समाधान करने के लिए PWD की सड़कों पर सभी street lights को smart LED system से बदला जाएगा. इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. साथ ही 16 करोड़ रूपये से 11 नए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे. जो संकट में हर महिला के लिए सहारा और सुरक्षा प्रदान करेंगे. सरकार द्वारा लाए गए इन प्रावधानों पर ईटीवी भारत ने कुछ महिलाओं से बातचीत की. गीतिका ने बताया कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके का बजट पेश किया है उसे पर एक्शन होना बहुत जरूरी है. अगर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं तो वह सही से काम करने चाहिए. इसके अलावा दिल्ली सरकार को पुलिस की सर्विलांस भी बढ़ानी चाहिए. वहीं महिला सुरक्षा के लिए जारी किए गए नंबर भी सही तरीके से काम करने चाहिए ताकि किसी भी महिला को परेशानी दर्ज करने में कोई दिक्कत ना आ सके.