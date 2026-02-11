ETV Bharat / Videos

UP Budget-2026; बजट से काशी की महिलाएं निराश, बोली- महंगाई पर सरकार नहीं दे रही ध्यान - UP BUDGET 2026

यूपी बजट पर महिलाओं की राय. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
वाराणसीः वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 का पांचवा बजट पेश किया. इस बजट में अलग-अलग वर्ग समूह के लिए योजनाएं है. आधी आबादी के लिए भी सरकार की ओर से सेफ सिटी परियोजना, स्कूटी, शादी की रकम 50 हजार से 1 लाख बढ़ाने की घोषणा की गई है. ऐसे में सरकार के इस बजट से महिलाओं की कितनी उम्मीद पूरी हुई. इसको लेकर के ईटीवी भारत की टीम ने काशी की गृहणियों से बातचीत की, जहां अलग-अलग वर्ग समूह की महिलाओं ने अपनी बात रखी. 

महिलाओं ने कहा कि सरकार सुरक्षा हॉस्टल तमाम तरीके की सुविधा देने की बात तो कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है घर का चलाना. गृहस्थी का चलन, वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई ने हर किसी को निराश करके रखा है. गैस सिलेंडर के बढ़ती कीमतों ने घर के बजट को बिगाड़ दिया है. इस बजट में सरकार सिर्फ चुनावी शगुफा दे रही है. गरीबों के लिए मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है .बच्चों को स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो गया है. यह बजट निराशा का बजट है. 

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

संपादक की पसंद

