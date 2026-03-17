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पत्तल से अपने पैरों पर खड़ी हुई ओडिशा की महिलाएं, 500 महिलाओं के सशक्त बनने की कहानी - THE EMPOWERING STORY OF WOMEN

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पत्तल से अपने पैरों पर खड़ी हुई महिलाएं (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 10:40 PM IST

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मशीनों के बीच सियाली के पत्ते से प्लेट बन रहे हैं. इस काम से 500 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. ओडिशा में केंद्रपाड़ा का डेराबिश ब्लॉक इन पर्यावरण-अनुकूल प्लेटों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. इसकी शुरुआत फरवरी 2025 में 'मिशन शक्ति' के तहत की गई. ये हाफिमेलाका गांव में  'चटाबाटा बालिका उच्च विद्यालय' के परिसर में है. जंगल से पत्ते लाने से लेकर इनको सिलने और मशीन से आकार देने . बाजार तक पहुंचाने का काम ये महिलाएं कर रही हैं. इस यूनिट का हर महीने का खर्च लगभग 1.5 लाख रुपये है.  इससे लगभग 35,000 रुपये का शुद्ध मुनाफ़ा होता है. हालाँकि यह रकम बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन यह आय लगातार बढ़ रही है. यहां काम करके ये महिलाए अपना घर चलाने में मदद कर रही हैं. यह यूनिट उन आदिवासी महिलाओं को भी सहारा दे रहा है. जो क्योंझर, मयूरभंज, कालाहांडी और कंधमाल जैसे ज़िलों के जंगलों से पत्ते इकट्ठा करती हैं. पत्ते 500-700 रुपये प्रति हज़ार की दर से खरीदे जाते हैं. इस यूनिट को सरकार से मदद की आस है.

मशीनों के बीच सियाली के पत्ते से प्लेट बन रहे हैं. इस काम से 500 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. ओडिशा में केंद्रपाड़ा का डेराबिश ब्लॉक इन पर्यावरण-अनुकूल प्लेटों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. इसकी शुरुआत फरवरी 2025 में 'मिशन शक्ति' के तहत की गई. ये हाफिमेलाका गांव में  'चटाबाटा बालिका उच्च विद्यालय' के परिसर में है. जंगल से पत्ते लाने से लेकर इनको सिलने और मशीन से आकार देने . बाजार तक पहुंचाने का काम ये महिलाएं कर रही हैं. इस यूनिट का हर महीने का खर्च लगभग 1.5 लाख रुपये है.  इससे लगभग 35,000 रुपये का शुद्ध मुनाफ़ा होता है. हालाँकि यह रकम बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन यह आय लगातार बढ़ रही है. यहां काम करके ये महिलाए अपना घर चलाने में मदद कर रही हैं. यह यूनिट उन आदिवासी महिलाओं को भी सहारा दे रहा है. जो क्योंझर, मयूरभंज, कालाहांडी और कंधमाल जैसे ज़िलों के जंगलों से पत्ते इकट्ठा करती हैं. पत्ते 500-700 रुपये प्रति हज़ार की दर से खरीदे जाते हैं. इस यूनिट को सरकार से मदद की आस है.

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