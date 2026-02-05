ETV Bharat / Videos

महिलाओं ने जूट से लिखी आत्मनिर्भरता की दास्तां, इनके सामान की ओडिशा से बाहर भी है डिमांड - EARNING LAKHS OF BY DOING JUTE WORK

महिलाओं ने जूट से लिखी आत्मनिर्भरता की दास्तां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 10:56 PM IST

ओडिशा  के पुरी के बिशिमतरी गांव की महिलाएं अपने हाथों से अपनी तकदीर लिख रही हैं. जूट से डोर मैट, स्लीपर, पेन स्टैंड, बास्केट, लैपटॉप बैग, लंच बैग, वाटर बॉटल बैग जैसे नए-नए सामान बनाना अब इनका जुनून बन चुका है.  

पहले चूल्हा-चौका करने के बाद ये महिलाएं घर में बैठी रहती थीं. परिवार में गरीबी थी, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं. बात 2015 की है. टेलरिंग का काम करने वाले अमिय पोद्दार ने कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दी, फिर इन महिलाओं ने टेलरिंग मशीन पर जूट का सामान बनाना शुरू किया. इन सुंदर, टिकाऊ और इको-फ्रेंडली सामान को जिसने भी देखा उन्हें भा गया. फिर ऑर्डर आने लगे, डिमांड बढ़ने लगी. अब तो ओडिशा के बाहर से भी ऑर्डर आ रहे हैं.  

यहां काम करने वाली महिलाओं की संख्या अब बढ़कर 50 हो रही है.. इनकी प्रोडक्शन यूनिट भद्रेश्वर जूट क्राफ्ट प्रोड्यूसर ग्रुप के नाम से मशहूर हो गया है. लेकिन इनकी एक बड़ी समस्या है कि इनके पास काम करने के लिए जगह नहीं है.. जहां सभी महिलाएं एक साथ बैठकर काम कर सकें और ऑर्डर को पूरा कर सकें.  

EARNING LAKHS OF BY DOING JUTE WORK
जूट से लिखी आत्मनिर्भरता की दास्तां
जूट से बने सामान
आत्मनिर्भर महिलाएं
author-img

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

