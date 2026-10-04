जिउतिया पर्व: संतान की लंबी उम्र और पितरों के आशीर्वाद के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

नई दिल्ली/नोएडा: संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाने वाला महापर्व जीवित्पुत्रिका यानी जिउतिया बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. तीन दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बिहार के रोहतास जिले से आकर नोएडा में रह रहीं व्रती महिलाएं गंगा स्नान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के पालन के लिए पूरे भक्ति भाव से जुटी हुई हैं. जिउतिया पर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है. सप्तमी के दिन महिलाएं स्नान कर मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और तरह-तरह के पकवान बनाती हैं. इसके बाद अष्टमी के दिन पूरे 24 घंटे का अखंड निर्जला उपवास रखा जाता है. चिंता देवी कहती है कि यह पर्व हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है. यह बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के साथ-साथ पितरों के लिए भी किया जाता है.