दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने 7 महीने की प्रेग्नेंसी में 145 किलोग्राम का वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है.उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में ये कमाल किया. जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में 13 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित हुई थी.इन्होंने 84 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया.

सोनिका ने पावर लिफ्टिंग के बारे में 2023 में सोचा इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया, धीरे-धीरे स्टेट और फिर नेशनल लेवल पर खेलने लगीं. अब तक कई मेडल जीत चुकीं हैं.

सोनिका ने परिवार,नौकरी और खेल में संतुलन बना कर रखा है. वो सुबह जल्दी उठती हैं, बेटे को स्कूल भेजती हैं, पति के साथ जिम जातीं है और जिम से लौटने के बाद नौकरी.अपनी डाइट में अंडे राजमा सहित पौष्टिक खाना खाने पर जोर देती हैं. वो स्वास्थ को सबसे बड़ा धन बताती हैं. और महिला शक्ति को अपने शरीर का सम्मान करने का संदेश देतीं हैं.