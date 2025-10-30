ETV Bharat / Videos

महिला कांस्टेबल ने 7 माह की प्रेगनेंसी में उठाया 145 किलो वजन, जीता ब्रॉन्ज मेडल - DELHI POLICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने 7 महीने की प्रेग्नेंसी में 145 किलोग्राम का वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है.उन्होंने  ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में ये कमाल किया. जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में 13 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित हुई थी.इन्होंने 84 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया.

सोनिका ने पावर लिफ्टिंग के बारे में 2023 में सोचा इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया, धीरे-धीरे स्टेट और फिर नेशनल लेवल पर खेलने लगीं. अब तक कई मेडल जीत चुकीं हैं.

सोनिका ने परिवार,नौकरी और खेल में संतुलन बना कर रखा है. वो सुबह जल्दी उठती हैं, बेटे को स्कूल भेजती हैं, पति के साथ जिम जातीं है और जिम से लौटने के बाद नौकरी.अपनी डाइट में अंडे राजमा सहित पौष्टिक खाना खाने पर जोर देती हैं. वो स्वास्थ को सबसे बड़ा धन बताती हैं. और महिला शक्ति को अपने शरीर का सम्मान करने का संदेश देतीं हैं.

दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने 7 महीने की प्रेग्नेंसी में 145 किलोग्राम का वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है.उन्होंने  ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में ये कमाल किया. जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में 13 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित हुई थी.इन्होंने 84 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया.

सोनिका ने पावर लिफ्टिंग के बारे में 2023 में सोचा इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया, धीरे-धीरे स्टेट और फिर नेशनल लेवल पर खेलने लगीं. अब तक कई मेडल जीत चुकीं हैं.

सोनिका ने परिवार,नौकरी और खेल में संतुलन बना कर रखा है. वो सुबह जल्दी उठती हैं, बेटे को स्कूल भेजती हैं, पति के साथ जिम जातीं है और जिम से लौटने के बाद नौकरी.अपनी डाइट में अंडे राजमा सहित पौष्टिक खाना खाने पर जोर देती हैं. वो स्वास्थ को सबसे बड़ा धन बताती हैं. और महिला शक्ति को अपने शरीर का सम्मान करने का संदेश देतीं हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICE
WOMAN CONSTABLE
WEIGHT LIFTING
PREGNANCY
DELHI POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

children hostage in Mumbai

मुंबई में बंधक बनाए गए बच्चों का रेस्क्यू, पुलिस ने आरोपी को किया ढेर

October 30, 2025 at 10:32 PM IST
FISH FARMING

मछली से कमाई जोरदार, फिश फार्मिंग से कमा रहे लाखों रुपए, करनाल के सुशील कुमार का कमाल

October 30, 2025 at 9:40 PM IST
tejashwi yadav Interview

बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी, सरकार बनने पर पलायन रोकने का करेंगे काम- तेजस्वी

October 30, 2025 at 7:44 PM IST
CHINA BORDER

चीन सीमा के करीब पहुंचा भारत, टोपीडुंगा तक सड़क कटिंग पूरी

October 30, 2025 at 6:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.