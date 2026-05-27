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कर्नाटक में इबोला जैसे लक्षणों के बाद युगांडा से आई महिला अस्पताल में भर्ती, अहमदाबाद में इबोला अलर्ट, 11 यात्री होम क्वारंटाइन - EBOLA ALERT IN INDIA

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इबोला को लेकर भारत अलर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 8:20 PM IST

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भारत में इबोला वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में युगांडा से आई एक महिला को भर्ती कराया गया है. इस महिला में इबोला वायरल के लक्षण पाए गए हैं. हालांकि अभी तक भारत में इबोला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है. बेंगलुरु के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि युगांडा की एक 28 साल की महिला में वायरस के लक्षण दिखने के बाद मंगलवार को सरकारी एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इबोला प्रभावित इलाके से आई महिला को शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखने के बाद एहतियात के तौर पर होटल से अस्पताल लाया गया. उन्होंने बताया कि उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेज दिए गए हैं, और रिपोर्ट का इंतजार है. वहीं, प्रोटोकॉल के मुताबिक, दोबारा टेस्ट भी किया जाएगा. फिलहाल महिला की हालत स्थिर है. गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस के किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं. अफ्रीका के इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं. एहतियाती कदम के तौर पर, पिछले तीन दिनों में अफ्रीका से अहमदाबाद आए 11 यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है. इनमें 9 भारतीय और 2 युगांडा के नागरिक शामिल हैं.

भारत में इबोला वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में युगांडा से आई एक महिला को भर्ती कराया गया है. इस महिला में इबोला वायरल के लक्षण पाए गए हैं. हालांकि अभी तक भारत में इबोला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है. बेंगलुरु के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि युगांडा की एक 28 साल की महिला में वायरस के लक्षण दिखने के बाद मंगलवार को सरकारी एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इबोला प्रभावित इलाके से आई महिला को शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखने के बाद एहतियात के तौर पर होटल से अस्पताल लाया गया. उन्होंने बताया कि उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेज दिए गए हैं, और रिपोर्ट का इंतजार है. वहीं, प्रोटोकॉल के मुताबिक, दोबारा टेस्ट भी किया जाएगा. फिलहाल महिला की हालत स्थिर है. गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस के किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं. अफ्रीका के इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं. एहतियाती कदम के तौर पर, पिछले तीन दिनों में अफ्रीका से अहमदाबाद आए 11 यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है. इनमें 9 भारतीय और 2 युगांडा के नागरिक शामिल हैं.

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