ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर जन्नत का नजारा, बारिश और बर्फबारी से बेहतर फसल की उम्मीद - MESMERISING BEAUTY OF KASHMIR
Published : January 24, 2026 at 10:43 PM IST
कश्मीर में पिछले दो दिनों में हुई हल्की ताजा बर्फबारी ने घाटी को एक खूबसूरत विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है. बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फ की सफेद चादर से ढकी नावें श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं. ये सर्दी के सीजन में कुदरती नजारों को लुत्फ उठाने के शौकीन पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं. बड़ी तादाद में पर्यटक शनिवार को श्रीनगर पहुंचे.
इस बीच, जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार दूसरी रात भारी बर्फबारी जारी रही. ताजा बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड को और भी बढ़ा दिया है। इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में सामान्य जन-जीवन पर असर पड़ा है.
