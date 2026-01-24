कश्मीर में पिछले दो दिनों में हुई हल्की ताजा बर्फबारी ने घाटी को एक खूबसूरत विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है. बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फ की सफेद चादर से ढकी नावें श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं. ये सर्दी के सीजन में कुदरती नजारों को लुत्फ उठाने के शौकीन पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं. बड़ी तादाद में पर्यटक शनिवार को श्रीनगर पहुंचे.

इस बीच, जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार दूसरी रात भारी बर्फबारी जारी रही. ताजा बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड को और भी बढ़ा दिया है। इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में सामान्य जन-जीवन पर असर पड़ा है.