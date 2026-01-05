दिल्ली में एक बार फिर राजनीति सरगर्मी बढ़ने वाली है. दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. इस सत्र के दौरान राजधानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सत्र के पहले दिन से ही सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं. विपक्षी दल (आम आदमी पार्टी) ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है. मुख्य रूप से बढ़ता वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई और शहर में गंदगी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी (बीजेपी) से जवाब मांगेगा. हाल ही में राजधानी में सड़कों की स्थिति और मोहल्ला क्लिनिक बंद होने व अस्पतालों में दवाइयों की कमी को लेकर उठे विवादों पर भी तीखी बहस होने की संभावना है.