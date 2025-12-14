ETV Bharat / Videos

विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए भवन में शुरू, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हो रही चर्चा

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 14, 2025 at 11:41 AM IST

Updated : December 14, 2025 at 12:14 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. पहली बार ऐसा हो रहा है जब रविवार के दिन से सदन की शुरूआत हो रही है. पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 चर्चा हो रही है. 14 से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन जा रहा है. यह पहला मौका होगा जब राज्य की विधान प्रक्रिया नए भवन से संचालित की जा रही है. सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया था. सत्र में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आज शामिल नहीं हो रहे हैं. दरअसल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली का आयोजन किया गया है. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली गए हुए हैं.

December 14, 2025

TAGGED:

CHHATTISGARH ASSEMBLY
WINTER SESSION
ASSEMBLY SPEAKER DR RAMAN SINGH
शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर
WINTER SESSION OF ASSEMBLY

ETV Bharat Chhattisgarh Team

संपादक की पसंद

