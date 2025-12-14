विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए भवन में शुरू, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हो रही चर्चा - WINTER SESSION OF ASSEMBLY
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 14, 2025 at 11:41 AM IST|
Updated : December 14, 2025 at 12:14 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. पहली बार ऐसा हो रहा है जब रविवार के दिन से सदन की शुरूआत हो रही है. पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 चर्चा हो रही है. 14 से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन जा रहा है. यह पहला मौका होगा जब राज्य की विधान प्रक्रिया नए भवन से संचालित की जा रही है. सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया था. सत्र में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आज शामिल नहीं हो रहे हैं. दरअसल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली का आयोजन किया गया है. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली गए हुए हैं.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. पहली बार ऐसा हो रहा है जब रविवार के दिन से सदन की शुरूआत हो रही है. पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 चर्चा हो रही है. 14 से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन जा रहा है. यह पहला मौका होगा जब राज्य की विधान प्रक्रिया नए भवन से संचालित की जा रही है. सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया था. सत्र में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आज शामिल नहीं हो रहे हैं. दरअसल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली का आयोजन किया गया है. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली गए हुए हैं.