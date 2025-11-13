ETV Bharat / Videos

अबूझमाड़ में बहने लगी है विकास की बयार, सुरक्षा और मेडिकल कैंप लगने से लोग खुश - WIND OF CHANGE IN ABOOJHMAR

Published : November 13, 2025 at 11:02 PM IST

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र अब बदलने लगा है.. इस इलाके में कभी सिर्फ नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थी और IED ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता था.. सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को खदेड़ दिया है. अब BSF की तरफ से इलाके में ना सिर्फ सुरक्षा कैंप लगाया गया है.. और यहां मेडिकल कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज भी किया जा रहा है. सुरक्षा बलों की इस पहल से इलाके के लोग खुश हैं. तोके गांव नारायणपुर के अबूझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिसे नक्सली अपना सेफ जोन मानते थे. यहां के लोग देश-दुनिया के कटे थे. अब यहां बदलाव की बयार बहने लगी हैं. संकरी पगडंडियां चौड़ी सड़कों में तब्दील हो रही हैं.. जेसीबी की मदद से पुल और पुलिया बनाई जा रही है. अब यहां मोबाइल नेटवर्क और स्कूल शुरू करने की तैयारी की जा रही है.

BSF CAMP IN NARAYANPUR
WIND OF CHANGE IN ABOOJHMAR
अबूझमाड़ में विकास की बयार
तोके गांव में बन रही सड़क
WIND OF CHANGE IN ABOOJHMAR

ETV Bharat Hindi Team

