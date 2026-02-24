अमेरिका और ईरान गुरुवार को परमाणु समझौते को लेकर जिनेवा में एक और दौर की बातचीत करने वाले हैं. ओमान के विदेश मंत्री ने इस बैठक की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है. ओमान ने पहले भी अप्रत्यक्ष वार्ताओं की मेजबानी की है और पिछले हफ्ते जिनेवा में हुई नवीनतम दौर की वार्ता में मदद की थी.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बाद अगले कुछ दिनों में एक प्रस्तावित समझौते के तैयार होने की उम्मीद है.

ईरान एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है और वो अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के अधिकार पर मजबूती से डटा है.