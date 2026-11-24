बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 16 दिसंबर को लौट सकती हैं. हांलाकि अधिकारियों का कहना है कि अगर वह वापस आने की कोशिश करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. हसीना ने ढाका सरकार से अपील की कि वह दिल्ली से नेशनल एयरलाइन, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से उनके एयर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे और जरूरी यात्रा संबंधी दस्तावेज में मदद करे. बांग्लादेश सरकार ने ढाका में विदेशी राजनयिकों को बताया है कि शेख हसीना की अवामी लीग ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी हैं. बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अगर हसीना लौटने की कोशिश करती हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कोबिर ने ढाका में विदेशी राजनयिकों को सरकार की स्थिति और मौजूदा मुश्किल हालात के बारे में बताया. प्रेस ब्रीफिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की और सरकार के रुख के बारे में जानकारी दी.बांग्लादेश में छात्रों के विद्रोह के बाद शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत आ गई थीं. वह तब से भारत में ही हैं. उनके बयान से राजनीतिक टेंशन बढ़ गया है और सीमा के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि अधिकारी उनके लौटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं.