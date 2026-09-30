ETV Bharat / Videos

'31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे’, अमित शाह का ऐलान, AAP पर 'चिट्टा' का तंज

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमित शाह का ऐलान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार ने 'चिट्टा' के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है और कसम खाई कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब को ड्रग्स के व्यापार से मुक्त कर देगी. जालंधर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में नशा मुक्त पंजाब को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी. उन्होंने कहा, 'मैं आज पंजाब के लोगों को यह बताने आया हूं कि पंजाब चुनाव में कई मुद्दे हैं- किसानों के मुद्दे, उद्योग के मुद्दे, कानून-व्यवस्था के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे. लेकिन आने वाला चुनाव, भाजपा, पूरी तरह से ड्रग-फ्री पंजाब के मुद्दे पर, ड्रग-फ्री पंजाब के लिए लड़ने जा रही है.”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार ने 'चिट्टा' के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है और कसम खाई कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब को ड्रग्स के व्यापार से मुक्त कर देगी. जालंधर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में नशा मुक्त पंजाब को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी. उन्होंने कहा, 'मैं आज पंजाब के लोगों को यह बताने आया हूं कि पंजाब चुनाव में कई मुद्दे हैं- किसानों के मुद्दे, उद्योग के मुद्दे, कानून-व्यवस्था के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे. लेकिन आने वाला चुनाव, भाजपा, पूरी तरह से ड्रग-फ्री पंजाब के मुद्दे पर, ड्रग-फ्री पंजाब के लिए लड़ने जा रही है.”

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH JALANDHAR PUNJAB RALLY
AMIT SHAH
BJP
AAP
AMIT SHAH JALANDHAR PUNJAB RALLY

संबंधित ख़बरें

मेरठ नीला ड्रम कांड

मेरठ नीला ड्रम कांड : सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार

September 30, 2026 at 9:51 PM IST
विमान क्रैश कराने की कोशिश की आशंका

इजराइल जा रहे विमान के दो पायलटों के बीच झगड़ा, चाकू से किया हमला

September 30, 2026 at 8:29 PM IST
इंडिया गठबंधन की बैठक में चुनाव आयोग पर मंथन

इंडिया गठबंधन : पांच बड़ी रैलियों की घोषणा, राहुल बोले- बर्बाद करने वालों को सजा दिलाकर रहेंगे

September 30, 2026 at 7:39 PM IST
MUNGLI VILLAGE WARWAN 10 HOUSES BURNT

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग, मुंगली गांव के 10 घर जलकर खाक; कई परिवार हुए बेघर

September 30, 2026 at 4:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.