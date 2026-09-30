'31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे’, अमित शाह का ऐलान, AAP पर 'चिट्टा' का तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार ने 'चिट्टा' के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है और कसम खाई कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब को ड्रग्स के व्यापार से मुक्त कर देगी. जालंधर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में नशा मुक्त पंजाब को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी. उन्होंने कहा, 'मैं आज पंजाब के लोगों को यह बताने आया हूं कि पंजाब चुनाव में कई मुद्दे हैं- किसानों के मुद्दे, उद्योग के मुद्दे, कानून-व्यवस्था के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे. लेकिन आने वाला चुनाव, भाजपा, पूरी तरह से ड्रग-फ्री पंजाब के मुद्दे पर, ड्रग-फ्री पंजाब के लिए लड़ने जा रही है.”