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बंगाल में 'दीदी' रहेंगी या बीजेपी को मिलेगी सत्ता?: पूरे देश को सोमवार की मतगणना का इंतजार - COUNTRY AWAITS MONDAY FOR COUNTING

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बंगाल में 'दीदी' रहेंगी या बीजेपी को मिलेगी सत्ता? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 10:00 PM IST

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एक महीने से ज्यादा की चुनावी गहमागहमी के बाद सोमवार का दिन बंगाल के लिए फैसले का दिन है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी दोनों दलों के नेता दिल थाम कर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बंगाल की सत्ता तृणमूल के पास रहेगी या वहां बीजेपी की ऐतिहासिक एंट्री होगी.. ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा. तृणमूल और बीजेपी के साथ साथ सीपीएम और कांग्रेस भी उतनी ही बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रही है.      

बंगाल में कुल 77 केंद्रों पर मतों की गिनती की जाएगी.. जहां सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की 293 सीटों के नतीजों का एलान किया जाएगा.. जबकि दक्षिण 24 परगना जिले की फालटा सीट पर हुए मतदान को भारी गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया गया. यहां 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 24 मई को होगी.  

काउंटिंग के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. साथ ही, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. चुनाव नतीजों ऐलान के बाद भी बंगाल का सियासी माहौल गर्म रहने की आशंका जताई जा रही है.. ऐसे में यहां केंद्रीय बलों के ढाई लाख से ज्यादा जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है.  

एक महीने से ज्यादा की चुनावी गहमागहमी के बाद सोमवार का दिन बंगाल के लिए फैसले का दिन है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी दोनों दलों के नेता दिल थाम कर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बंगाल की सत्ता तृणमूल के पास रहेगी या वहां बीजेपी की ऐतिहासिक एंट्री होगी.. ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा. तृणमूल और बीजेपी के साथ साथ सीपीएम और कांग्रेस भी उतनी ही बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रही है.      

बंगाल में कुल 77 केंद्रों पर मतों की गिनती की जाएगी.. जहां सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की 293 सीटों के नतीजों का एलान किया जाएगा.. जबकि दक्षिण 24 परगना जिले की फालटा सीट पर हुए मतदान को भारी गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया गया. यहां 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 24 मई को होगी.  

काउंटिंग के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. साथ ही, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. चुनाव नतीजों ऐलान के बाद भी बंगाल का सियासी माहौल गर्म रहने की आशंका जताई जा रही है.. ऐसे में यहां केंद्रीय बलों के ढाई लाख से ज्यादा जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है.  

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