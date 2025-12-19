असम के गोलाघाट जिले के कई गांव जंगली हाथियों से तबाह हैं. नाम्बोर वन्यजीव अभयारण्य से निकल कर हाथियों का झुंड फसलों को नुकसान पहुंचाता है और बस्तियों में उत्पात मचाता है. इससे यहां के लोगों में दहशत है. वन अधिकारियों ने बताया कि इंसानों और जंगली हाथियों के संघर्ष में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है. साथ ही पांच हाथियों की भी मौत हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के द्वारा किया गया विनाश पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है. पहले दो विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं थीं- गोलाघाट और खुमटी. इस साल हमारे वन प्रभाग क्षेत्र में मरांगी को भी शामिल कर लिया गया है. खास कर मरांगी मौजा में भारी विनाश हुआ है.

स्थानीय लोग फौरन इस संकट को दूर करने की मांग कर रहे हैं. उधर वन अधिकारियों का कहना है कि जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है.