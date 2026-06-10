PoK में विरोध की आग क्यों भड़की? जानिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन की पूरी कहानी - POK PROTEST
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Published : June 10, 2026 at 10:23 PM IST
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इन दिनों व्यापक विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. ‘ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (JAAC) के नेतृत्व में हजारों लोग महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, टैक्स नीति और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. प्रदर्शनकारियों ने भीमबर से मीरपुर तक मार्च निकाला और अब मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं. जेएएसी लंबे समय से PoK विधानसभा में आरक्षित 12 ‘शरणार्थी सीटों’ को खत्म करने की मांग कर रही है. हाल ही में पाकिस्तान प्रशासन ने इस संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और इसके नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की। पुलिस कार्रवाई और बढ़ते जनाक्रोश ने क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इन दिनों व्यापक विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. ‘ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (JAAC) के नेतृत्व में हजारों लोग महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, टैक्स नीति और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. प्रदर्शनकारियों ने भीमबर से मीरपुर तक मार्च निकाला और अब मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं. जेएएसी लंबे समय से PoK विधानसभा में आरक्षित 12 ‘शरणार्थी सीटों’ को खत्म करने की मांग कर रही है. हाल ही में पाकिस्तान प्रशासन ने इस संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और इसके नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की। पुलिस कार्रवाई और बढ़ते जनाक्रोश ने क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है.