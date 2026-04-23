जिम में अचानक क्यों बढ़ रही है हार्ट अटैक से मौतों की संख्या? - HEART ATTACK IN GYM
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Published : April 23, 2026 at 8:52 PM IST
जम्मू-कश्मीर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है. युवक महज 30 से 35 साल का था. हेल्थ को लेकर कन्सस था. जिम या प्लेग्राउंड में मौत का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले बॉलीवुड एक्टर पुनीत राजकुमार की जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई थी... वहीं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी जब जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे तभी उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़े. आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई ठीक ठीक दिखने वाला शख्स एक्सरसाइज करते-करते अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है. डॉक्टरों की माने तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं.. लेकिन उनमें से एक प्रमुख वजह है कॉलेस्ट्रॉल.. अक्सर युवा बॉडी मास बढ़ाने के लिए बिना किसी एक्सपर्ट की राय से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है. कुछ युवा जल्दी-जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा वजन उठाने लगते हैं. वो भी नुकसान की वजह बन सकती है.
हाल से सालों में जम्मू-कश्मीर में युवाओं में जिम जाने का ट्रेंड बढ़ा है. सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जिम सेंटरों की संख्या बढ़ रही है.. लेकिन एक्सपर्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिम में एक्सरसाइज़ या प्रैक्टिस किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करनी चाहिए.
जम्मू-कश्मीर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है. युवक महज 30 से 35 साल का था. हेल्थ को लेकर कन्सस था. जिम या प्लेग्राउंड में मौत का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले बॉलीवुड एक्टर पुनीत राजकुमार की जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई थी... वहीं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी जब जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे तभी उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़े. आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई ठीक ठीक दिखने वाला शख्स एक्सरसाइज करते-करते अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है. डॉक्टरों की माने तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं.. लेकिन उनमें से एक प्रमुख वजह है कॉलेस्ट्रॉल.. अक्सर युवा बॉडी मास बढ़ाने के लिए बिना किसी एक्सपर्ट की राय से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है. कुछ युवा जल्दी-जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा वजन उठाने लगते हैं. वो भी नुकसान की वजह बन सकती है.
हाल से सालों में जम्मू-कश्मीर में युवाओं में जिम जाने का ट्रेंड बढ़ा है. सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जिम सेंटरों की संख्या बढ़ रही है.. लेकिन एक्सपर्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिम में एक्सरसाइज़ या प्रैक्टिस किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करनी चाहिए.