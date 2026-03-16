देश में LPG संकट क्यों बढ़ रहा है? स्टॉक, खपत और आयात की पूरी पड़ताल - WHY IS THE LPG CRISIS WORSENING
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Published : March 16, 2026 at 11:04 PM IST
गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी है. कई शहरों में LPG नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे लोगों में बढ़ती बेचैनी बढ़ रही है.
सवाल यही है कि अगर आपूर्ति पर्याप्त है तो फिर कई जगह LPG की किल्लत की खबरें क्यों आ रही हैं? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया है और इसका असर अब भारत के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता दिखाई दे रहा है.
भारत में LPG की स्ट्रैटजिक स्टोरेज सिर्फ दो जगहों पर है. पहला कर्नाटक के मंगलुरु और दूसरा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में. मंगलुरु में करीब 80 हजार टन और विशाखापत्तनम में करीब 60 हजार टन LPG स्टोर की जा सकती है… यानी कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख 40 हजार टन की स्ट्रैटजिक स्टोरेज.
देश में करीब 33 करोड़ LPG कनेक्शन हैं. सामान्य दिनों में रोजाना 15 से 20 लाख घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं…लेकिन संकट की स्थिति में पैनिक बुकिंग बढ़ने पर यह आंकड़ा 75 से 90 लाख सिलेंडर तक पहुंच सकता है… जैसा कि इस समय देखने को मिल रहा है. अगर टन में देखें तो भारत में रोजाना करीब 90 हजार टन LPG की खपत होती है. यानी देश की स्ट्रैटजिक स्टोरेज मुश्किल से दो दिनों की जरूरत भी पूरी नहीं कर पाएगी.
गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी है. कई शहरों में LPG नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे लोगों में बढ़ती बेचैनी बढ़ रही है.
सवाल यही है कि अगर आपूर्ति पर्याप्त है तो फिर कई जगह LPG की किल्लत की खबरें क्यों आ रही हैं? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया है और इसका असर अब भारत के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता दिखाई दे रहा है.
भारत में LPG की स्ट्रैटजिक स्टोरेज सिर्फ दो जगहों पर है. पहला कर्नाटक के मंगलुरु और दूसरा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में. मंगलुरु में करीब 80 हजार टन और विशाखापत्तनम में करीब 60 हजार टन LPG स्टोर की जा सकती है… यानी कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख 40 हजार टन की स्ट्रैटजिक स्टोरेज.
देश में करीब 33 करोड़ LPG कनेक्शन हैं. सामान्य दिनों में रोजाना 15 से 20 लाख घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं…लेकिन संकट की स्थिति में पैनिक बुकिंग बढ़ने पर यह आंकड़ा 75 से 90 लाख सिलेंडर तक पहुंच सकता है… जैसा कि इस समय देखने को मिल रहा है. अगर टन में देखें तो भारत में रोजाना करीब 90 हजार टन LPG की खपत होती है. यानी देश की स्ट्रैटजिक स्टोरेज मुश्किल से दो दिनों की जरूरत भी पूरी नहीं कर पाएगी.