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क्यों जल रहा यूरोप ?, कई देशों में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लाखों लोग

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यूरोप के कई देशों में क्यों हो रहे प्रदर्शन ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 11:02 PM IST

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यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. वहां के कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सबसे पहले पिछले महीने फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हुए थे और तब से यह असंतोष कई देशों को अपने लपेटे में ले चुका है. हमारे यहां भी कई नेताओं ने इन प्रदर्शनों की तस्वीरें साझा कर वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है. दरअसल, यूरोप के जिन-जिन हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. उनकी कुछ शिकायतें एक जैसी हैं. मसलन महंगाई या फिर जीवन-यापन की बढ़ती लागतें. फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और अल्बानिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई.

यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. वहां के कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सबसे पहले पिछले महीने फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हुए थे और तब से यह असंतोष कई देशों को अपने लपेटे में ले चुका है. हमारे यहां भी कई नेताओं ने इन प्रदर्शनों की तस्वीरें साझा कर वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है. दरअसल, यूरोप के जिन-जिन हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. उनकी कुछ शिकायतें एक जैसी हैं. मसलन महंगाई या फिर जीवन-यापन की बढ़ती लागतें. फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और अल्बानिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई.

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यूरोप में प्रदर्शन की असली वजह
जेन जी का विरोध प्रदर्शन यूरोप
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