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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा क्यों है इतना अहम? सीमा से ब्रिक्स तक समझिए पूरी कहानी

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शी जिनपिंग का भारत दौरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 5:14 PM IST

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सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर भारत आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का दौरा नहीं है क्योंकि 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद भारत और चीन के रिश्ते सामान्य करने की कोशिशों के बीच जिनपिंग भारत पहुंच रहे हैं. तो क्या ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है और ब्रिक्स के मंच से भारत और चीन दुनिया को क्या संदेश देने वाले हैं?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं. इस दौरान मोदी और जिनपिंग की अलग से मुलाकात होने की भी उम्मीद है यानी ब्रिक्स सम्मेलन के साथ-साथ भारत-चीन रिश्तों पर भी नजर रहेगी.

सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर भारत आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का दौरा नहीं है क्योंकि 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद भारत और चीन के रिश्ते सामान्य करने की कोशिशों के बीच जिनपिंग भारत पहुंच रहे हैं. तो क्या ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है और ब्रिक्स के मंच से भारत और चीन दुनिया को क्या संदेश देने वाले हैं?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं. इस दौरान मोदी और जिनपिंग की अलग से मुलाकात होने की भी उम्मीद है यानी ब्रिक्स सम्मेलन के साथ-साथ भारत-चीन रिश्तों पर भी नजर रहेगी.

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