वाराणसी: बनारस को गलियों का राजा कहा जाता है. बनारस की हर गली की कोई न कोई विशेषता है. किसी गली के साथ रोचक इतिहास जुड़ा है तो कोई खानपान और जीवनशैली के लिए जानी जाती है. बनारस की हर गली की अपनी कहानी है. आध्यात्मिकता का एक छोर भी इन्हीं संकरी गलियों से निकलकर गंगा घाट और बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचता है. ETV भारत आपको इन्हीं गलियों की सैर करा रहा है.गलियों को बनारस की धड़कन भी कहा जाता है. इन गलियों में बसने वालों को ही असली बनारसी माना जाता है. बनारस की गलियों के अजीबो-गरीब नाम भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं. चलिए जानते हैं इन गलियों के बारे में.