ईरान में हालात बिगड़ गए हैं. इस बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाजरी जारी कर भारतीयों को ईरान छोड़ने को कहा है. एडवाइजरी में लिखा है, "भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2026 को जारी की गई एडवाइजरी को जारी रखते हुए, और ईरान में बदलते हालात को देखते हुए, जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कमर्शियल फ्लाइट्स समेत सभी उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के तरीकों से ईरान छोड़ दें।" "यह दोहराया जाता है कि सभी भारतीय नागरिकों और PIOs को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध या प्रदर्शन वाली जगहों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी डेवलपमेंट के लिए लोकल मीडिया पर नज़र रखनी चाहिए."

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या ढाई हजार के उपर पहुंच चुकी है. 17 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच ईरान के न्यापालिका के प्रमुख हुसैन मोहसेनी-एजेई ने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों में हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ जल्द सुनवाई और उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी.

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है, तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्या बंद नहीं हो जाती.विरोध प्रदर्शनों के बीच पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. स्टारलिंक ईरान में मुफ्त सैटेलाइट इंटरनेट सेवा दे रहा है.स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए जमीन पर मौजूद टर्मिनल को सीधे इंटरनेट भेजता है. ऐसे में तब भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब स्थानीय नेटवर्क ब्लॉक हो.विरोध प्रदर्शनों के बीच ये सेवा 1979 के बाद से ईरान की सबसे बड़ी अशांति में से एक के दौरान नागरिकों को ऑनलाइन रख रही है.