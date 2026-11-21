संसद का मानसून सत्र खत्म हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि संसद के दोनों सदनों का अब तक औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि सरकार लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है ताकि परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराया जा सके, लेकिन सवाल है कि आखिर इस विधेयक को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? दरअसल, मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन स्थगन और सत्रावसान में फर्क होता है. स्थगन के बाद सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया सत्रावसान कहलाती है. अब 100 दिन बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इससे पहले 2008 में 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था. हालांकि, सत्रावसान में देरी अपने आप में कोई संवैधानिक अनियमितता नहीं है.

विपक्ष परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक चाहता है. विपक्ष की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 साल तक बरकरार रखी जाए और राज्यों का प्रतिनिधित्व भी न बदले.

यहां एक अहम बात ये भी है कि परिसीमन से जुड़ा पिछला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर चुका है. अब नए विधेयक का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. प्रस्तावित बदलाव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का विकल्प चर्चा में है. इसका संबंध संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है.

Conclusion: