होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज क्यों मायने रखते हैं? - STRAIT OF HORMUZ
Published : March 11, 2026 at 8:31 PM IST
अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के बीच उसने बारूदी सुरंग बिछाने वाले 16 ईरानी जहाज तबाह कर दिए हैं। लेकिन ये जहाज आखिर क्यों मायने रखते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री मार्गों पर बारूदी सुरंग बिछाना होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग को रोकने का सबसे आसान तरीका है। यह दुनिया में तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकरे मार्गों में से एक है। इसी जलमार्ग के जरिए दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल की ढुलाई होती है। बारूदी सुरंग की वजह से कमर्शियल टैंकरों को रुकना पड़ेगा या अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे जलमार्ग, नेविगेशन के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। वहीं ईरान ने क्षेत्र के तेल निर्यात को रोकने का प्रण करते हुए कहा कि वो अपने दुश्मनों को ‘‘एक लीटर’’ भी तेल भेजने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका का दावा है कि उसने तेल आपूर्ति में और बाधा को रोकने के लिए बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को पहले से ही अपने निशाने पर रखा था।
