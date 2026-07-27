कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर क्यों किया हमला? जानिए - UKRAINE ATTACK ON IRANIAN SHIP
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Published : July 27, 2026 at 8:06 PM IST
कैस्पियन सागर में यूक्रेन के ईरानी जहाज पर हमले और रूस की तरफ से ईरान को सैन्य मदद देने से ईरान-अमेरिका और रूस-यूक्रेन आमने-सामने हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने ईरान के एक मिलिट्री कार्गो शिप पर हमला किया है, जो कथित तौर पर रूस को मदद पहुंचा रहा था. ईरान का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले की वजह से जहाज पर सवार एक नाविक की मौत हो गई है जबकि कई घायल हैं. ईरानी अधिकारियों ने यूक्रेन के इस हमले की निंदा की है। तेहरान ने यूक्रेन के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमले को 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन' बताया. ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इस हमले का जवाब देगा, साथ ही ये भी कहा कि उसने रूस-यूक्रेन युद्ध में कभी सीधे तौर पर दखल नहीं दिया है. इस हमले के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जेलेंस्की रूस को मदद करने की वजह से ईरान का विरोध कर रहे हैं.
कैस्पियन सागर में यूक्रेन के ईरानी जहाज पर हमले और रूस की तरफ से ईरान को सैन्य मदद देने से ईरान-अमेरिका और रूस-यूक्रेन आमने-सामने हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने ईरान के एक मिलिट्री कार्गो शिप पर हमला किया है, जो कथित तौर पर रूस को मदद पहुंचा रहा था. ईरान का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले की वजह से जहाज पर सवार एक नाविक की मौत हो गई है जबकि कई घायल हैं. ईरानी अधिकारियों ने यूक्रेन के इस हमले की निंदा की है। तेहरान ने यूक्रेन के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमले को 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन' बताया. ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इस हमले का जवाब देगा, साथ ही ये भी कहा कि उसने रूस-यूक्रेन युद्ध में कभी सीधे तौर पर दखल नहीं दिया है. इस हमले के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जेलेंस्की रूस को मदद करने की वजह से ईरान का विरोध कर रहे हैं.