अमेरिकी वेबसाइट 'एक्सिओस' के अनुसार, ईरान और अमेरिका फिलहाल एक-दूसरे पर हवाई हमले रोकने पर राजी हो गए हैं, साथ ही मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करने पर भी सहमत हैं। इस बातचीत का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाना है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही हो, तो जहाज जलडमरूमध्य से बेरोकटोक आ-जा सकते हैं। मंगलवार को होने वाली बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए स्विट्जरलैंड में आयोजित की जानी थी। हालांकि, होर्मुज में फिर तनाव के कारण बातचीत को दोहा में करना तय किया गया और इस रणनीतिक जलमार्ग में जहाजों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। अमेरिका ने शुक्रवार और शनिवार को ईरान के ठिकानों पर हमले किए जिसकी वजह होर्मुज में कारोबारी जहाजों के खिलाफ ईरान के आक्रामक रुख को बताया गया। वहीं, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।