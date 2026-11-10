सोनिया गांधी 2004 में क्यों नहीं बनीं प्रधानमंत्री?, अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में किया खुलासा

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' इन दिनों चर्चा में है. ये किताब आज देशभर में रिलीज हो गई है. इस किताब में सोनिया गांधी ने अपनी कई यादें साझा कीं. इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख को पोस्ट करते हुए, सोनिया गांधी ने उस घटना का जिक्र किया जब 2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने से इनकार कर दिया था.

X पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे मन से अचानक शक का आखिरी अंश भी दूर हो गया. मुझे लगा जैसे मैं खुद से कह रही हूं, 'सोनिया, अपने प्रति ईमानदार रहो. तुम हमेशा से ये जानती थी. बस, इसे छोड़ दो!' कुछ घंटों बाद मेरी नींद खुली, मैं सीधे अपने बेटे के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया. मैंने उससे कहा कि मैंने फैसला कर लिया है. मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगी. वह मेरे पास आया, मुझे गले लगाया और बोला कि यह बिल्कुल सही फैसला है.

सोनिया गांधी ने पोस्ट में आगे लिखा कि ये कोई राजनीतिक किताब नहीं है, बल्कि एक निजी किताब है. मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन शायद ही कभी इस गहरी समझ के साथ कि वे असल में कौन थे, उनके काम के पीछे क्या प्रेरणाएं थीं, उन्होंने किन संघर्षों का सामना किया, और उनमें इंसानी कमियां क्या थीं. मैं उन्हें ईमानदारी से पेश करना चाहती थी, ऐसे लोगों के रूप में जिन्हें मैं जानता था और जिनसे प्यार करती थी.

ये किताब सोनिया गांधी के सफर का ब्योरा देती है. युद्ध के बाद के इटली में उनके बचपन कैसे बीता. राजीव गांधी के साथ उनके प्रेम-प्रसंग से लेकर.. भारत में उनके जीवन और उन व्यक्तिगत नुकसानों तक जिक्र है. इनमें उनकी सास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी की हत्याओं का जिक्र है.