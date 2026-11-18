दुनिया में कहीं व्यापार को लेकर टकराव है, तो कहीं सुरक्षा और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है. ऐसे वैश्विक माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान देशों को मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है. फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित ASEAN-India Summit 2026 में पीएम मोदी ने साफ कहा कि हमारा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से आकार लेना चाहिए, लेकिन भारत और आसियान की ये साझेदारी सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है...इसके पीछे व्यापार, तकनीक, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सुरक्षा का बड़ा एजेंडा भी है. साथ ही, पीएम मोदी ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसने भारत-आसियान संबंधों को नई गति और गहराई दी है. डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में दोनों पक्षों का सहयोग बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानों और बढ़ते पर्यटन का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि इस साल किसी आसियान देश की ये उनकी तीसरी यात्रा है. ये बताता है कि भारत के लिए आसियान कितना महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

पीएम मोदी ने आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दोनों के साझा विजन क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.