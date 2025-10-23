ETV Bharat / Videos

अमेरिका ने चीन पर क्यों लगाया 100 फीसदी टैरिफ?, इसका असर चीन, भारत और पूरी दुनिया पर क्या होगा? - TARIFF ON CHINA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 10:31 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया है.चीन से आने वाले कई सामान अब अमेरिका में महंगे मिलेंगे. ये टैक्स सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, ये है एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल चाल है. अमेरिका का मकसद साफ है कि चीन की बढ़ती ताकत को कैसे भी करके रोकी जाए. अब सवाल ये उठता है कि चीन को इससे कितना झटका लगेगा?  क्या अमेरिका को इससे वाकई फायदा होगा और सबसे जरूरी कि भारत को इससे क्या नुकसान होगा या भारत को कोई बड़ा मौका मिल सकता है? आसान भाषा में ETV BHARAT के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं अमेरिका के टैरिफ की कहानी.

अमेरिका ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया है.चीन से आने वाले कई सामान अब अमेरिका में महंगे मिलेंगे. ये टैक्स सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, ये है एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल चाल है. अमेरिका का मकसद साफ है कि चीन की बढ़ती ताकत को कैसे भी करके रोकी जाए. अब सवाल ये उठता है कि चीन को इससे कितना झटका लगेगा?  क्या अमेरिका को इससे वाकई फायदा होगा और सबसे जरूरी कि भारत को इससे क्या नुकसान होगा या भारत को कोई बड़ा मौका मिल सकता है? आसान भाषा में ETV BHARAT के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं अमेरिका के टैरिफ की कहानी.

Last Updated : October 23, 2025 at 10:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

100 PERCENT TERIF ON CHINA
TARIFF ON CHINA
चाइना पर टैरिफ
चाइना पर 100 प्रतिशत टैरिफ
TARIFF ON CHINA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Andhra Pradesh Heavy Rains

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई जगह स्कूल-कॉलेज बंद, उफान पर नदी-नाले

October 23, 2025 at 9:48 PM IST
17 लाख भक्तों ने किये दर्शन

केदारनाथ यात्रा ने तोड़े रिकॉर्ड, इस साल 17 लाख से ज्यादा भक्तों ने किये दर्शन

October 23, 2025 at 9:28 PM IST
गौवंश के लिए 56 भोग का इंतजाम

सबसे बड़ी गौशाला में सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा, भगवान गोवर्धन और गौवंश के लिए 56 भोग

October 22, 2025 at 11:12 PM IST
अमेरिका और जर्मनी से भी पहुंचे श्रद्धालु

मथुरा में विदेशी महिलाओं ने भी की गोवर्धन पूजा, ढोल-मंजीरे की थाप पर किया डांस, भक्ति के दिखे अलग-अलग रंग

October 22, 2025 at 10:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.