अमेरिका ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया है.चीन से आने वाले कई सामान अब अमेरिका में महंगे मिलेंगे. ये टैक्स सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, ये है एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल चाल है. अमेरिका का मकसद साफ है कि चीन की बढ़ती ताकत को कैसे भी करके रोकी जाए. अब सवाल ये उठता है कि चीन को इससे कितना झटका लगेगा? क्या अमेरिका को इससे वाकई फायदा होगा और सबसे जरूरी कि भारत को इससे क्या नुकसान होगा या भारत को कोई बड़ा मौका मिल सकता है? आसान भाषा में ETV BHARAT के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं अमेरिका के टैरिफ की कहानी.