असम के जोरहाट एयरबेस पर AN-32 विमान दुर्घटना के बाद भारतीय वायुसेना का यह प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट विमान फिर चर्चा में है. Antonov An-32 सोवियत दौर में विकसित एक ट्विन-इंजन सैन्य परिवहन विमान है, जिसे भारतीय जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया था. 1980 के दशक से यह विमान भारतीय वायु सेना की सेवा में है और आज भी दुर्गम इलाकों में रसद, सैनिकों और सैन्य उपकरणों की ढुलाई का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है. AN-32 की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, गर्म मौसम और छोटे रनवे पर संचालन क्षमता है. लद्दाख, पूर्वोत्तर और आपदा राहत अभियानों में इसकी अहम भूमिका रही है. इसी बहुउपयोगी क्षमता के कारण इसे वायुसेना का ‘वर्कहॉर्स’ कहा जाता है.